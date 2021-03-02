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ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de uyuşturucuya 1 tutuklama

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Eskişehir’de uyuşturucuya 1 tutuklama

ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 205 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de uyuşturucuya 1 tutuklama
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan otomobil, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 205 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticari yapmak’ suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheli hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

 

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