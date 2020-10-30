MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
GeriGündem Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Abone Olgoogle-news

ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehirde uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan dron destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve kaldıkları adreste yapılan aramalarda 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Evdeki detaylı incelemede, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kurduğu ve kapıları açılmaması için güçlendirdikleri tespit edildi. 

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle