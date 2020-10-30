Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan dron destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve kaldıkları adreste yapılan aramalarda 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Evdeki detaylı incelemede, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kurduğu ve kapıları açılmaması için güçlendirdikleri tespit edildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.