MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
GeriGündem Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Abone Olgoogle-news

ESKİŞEHİR’de sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin sokak satıcısı diğerlerinin ise uyuşuturucu kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çöp poşetlerinin içine gizlenmiş 136, 41 gram bonzai ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli  'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Eskişehirde uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle