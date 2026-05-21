Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! Midesinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Esenboğa Havalimanından Türkiye’ye giriş yapan M.F.’nin midesinde uyuşturucu taşıdığı ve Eskişehir’e gideceği bilgisi üzerine harekete geçti. Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda takip edilen M.F.’nin aracı Eskişehir kent girişinde durduruldu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.F.’nin mide ve bağırsaklarında 40 parça yabancı madde bulunduğu tespit edildi.

Yaklaşık 18 saat süren müdahale sonucu M.F.’nin midesindeki 40 parça poşet içerisindeki 322,81 gram Afyon sakızı ile 49 adet metadon uyuşturucu ecza doğal yolla ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eme suçlamasıyla gözaltına alınan M.F., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.