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Gündem
Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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ESKİŞEHİR’de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1’i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, 311 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 1’i kadın 5 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin sonunda da C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde narkotik köpek ‘Aşil’ ile yapılan aramada 311,46 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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