Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu Eskişehir'deki uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu

maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 272,66 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstacy hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.