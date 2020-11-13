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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 272 gram metamfetamin ve 2 adet ecstacy hap ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu Eskişehir'deki uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu
maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 272,66 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstacy hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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