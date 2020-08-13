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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satılmak üzere bir otomobille uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre otomobili takibe alan polis, durdurdukları otomobilde bulunan S.B.'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 106 gram esrar ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi. S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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