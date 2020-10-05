Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satan şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 14,25 gram metamfetamin, 4,29 gram esrar, 0,72 gram gelen bonzai, 0,10 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve buna ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1i hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, diğer 3 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
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