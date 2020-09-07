Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 230,15 gram esrar, 165,14 gram metamfetamin, 25,04 gram bonzai maddesi, 3 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 fişek ve pompalı tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.