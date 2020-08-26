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Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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ESKİŞEHİR’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1’i sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe alarak, evine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüpheli ile 3 kişi gözaltına alınırken, 1,77 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi. 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3’ü hakkında ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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