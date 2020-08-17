Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon yaptı. Tespit edilen adrese yapılan baskında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10,50 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca, 5 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.