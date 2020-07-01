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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 3 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 446,30 gram skunk, 26 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 4 dolu fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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