Eskişehir’de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'dan 4 gündür haber alınamıyor! Porsuk Çayı'nda arama başlatıldı

Eskişehir’de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslandan 4 gündür haber alınamıyor Porsuk Çayında arama başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 14:25

Eskişehir’de 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) için Porsuk Çayı’nda arama başlatıldı. Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılarak, içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, kayıp ihbarıyla polise başvurdu. Polis ekipleri Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Arslan’ın en son Gökmeydan Mahallesi Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılarak, içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi.

Porsuk Çayı’ndaki aramalara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 70 kişilik ekip katıldı.

Arama çalışmalarının sürüyor.

#Eskişehir#Kayıp#Tuncay Arslan

