Eskişehir'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat edebilmesi için kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 120 bine yakın tramvaylarla, 90 bine yakın otobüslerle yolcu taşıyan belediye araçları, günlük olarak araç içi ve dışı temizlik çalışması yapıyor. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttıran belediye, Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı ithal biyosidal ürünlerle de düzenli olarak araç içlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.



Araç temizliklerinin yanı sıra tramvay ve otobüs duraklarında da rutin temizlik yapıldığını belirten belediye yetkilileri, “Hem tramvaylarımızda, hem de otobüslerimizde rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Son günlerde dünyada artan salgın hastalıklar nedeniyle şehir dışından getirttiğimiz Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı biyosidal ürünlerle de araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu hastalıklara karşı vatandaşlarımızın da toplu taşımayı tercih ettiklerinde duyarlı olmalarını istiyoruz. Yolcularımız öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını tek kullanımlık mendiller ile kapatır ve sık sık bol sabun ile ellerini yıkarlarsa ortak kullanım alanımız olan toplu taşımada daha hijyenik bir ortam yaratmış oluruz” dedi.