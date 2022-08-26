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Eskişehir’de TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

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#ESKİŞEHİR#Trafik#Kaza
Eskişehir’de TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 14:58

Eskişehir’de aynı yöne giden TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü Metin Yavaş (53), yaşamını yitirdi.

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Kaza, 75. Yıl Mahallesi’ndeki EMKO Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Metin Yavaş yönetimindeki 26 ACE 417 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Turhan N. (55) idaresindeki 26 AAU 033 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Yavaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Metin Yavaş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yavaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TIR şoförü Turhan N., kazanın ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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#ESKİŞEHİR#Trafik#Kaza

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