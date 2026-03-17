×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de TIR, 4 araca çarptı: 12 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 11:19

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde TIR'ın 4 araca çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl OSB Mahallesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada; F.K. idaresindeki 06 EYH 931 çekici plakalı TIR, aynı yöne giden işçi taşıyan 2 servis minibüsü ile 2 otomobile arkadan çarptı. Kazada servis minibüslerindeki 12 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!