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Eskişehir’de terör operasyonu: 8 gözaltı

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#Eskişehir#Terör Operasyonu#Hava Harekâtı
Eskişehir’de terör operasyonu: 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 20:23

Eskişehir’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü lehine slogan atan 1’i kadın 8 şüpheli, polisin düzenlediği baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

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Eskişehir’de toplanan 1’i kadın 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek amacıyla ellerinde meşale, pankart ve afişlerle Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde izinsiz yürüyüş düzenledi. Yaptıkları eylemleri sosyal medyadan da paylaşanlar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, takibe alınan şüphelilerin terör örgütü üst yönetiminin talimatları doğrultusunda örgütün propagandasını yaptıklarını, yapılan askeri operasyonları protesto ettiklerini ve buna ilişkin duvarlara yazılar yazdıklarını belirledi.

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Savcılık talimatıyla polisin evlerine yaptığı baskında 1’i kadın 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Terör Operasyonu#Hava Harekâtı

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