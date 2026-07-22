Eskişehir’de TEI yerleşkesinde yangın

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Esentepe Mahallesi’ndeki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Eskişehir yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı.

İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir TEI yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Haluk Görgün, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.