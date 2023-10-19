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Eskişehir'de tefecilere 'Kafes' operasyonu! Senetle milyonlarca lira gelir elde ettikleri ortaya çıktı

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#ESKİŞEHİR#Tefeci#Polis
Eskişehirde tefecilere Kafes operasyonu Senetle milyonlarca lira gelir elde ettikleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 10:02

Eskişehir'de polisin düzenlediği tefeci operasyonunda, M.A., İ.S., E.S., M.C. ve L.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği öğrenildi.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 'Kafes' adı verilen operasyonlarda elde edilen bilgiler sonrası 5 şüphelinin tefecilik yaptığını tespit etti.

Bir süre takibe alınan şüpheliler M.A., İ.S., E.S., M.C. ve L.B., ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi. Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehirde tefecilere Kafes operasyonu Senetle milyonlarca lira gelir elde ettikleri ortaya çıktı

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#ESKİŞEHİR#Tefeci#Polis

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