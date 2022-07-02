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Eskişehir’de tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu

#Eskişehir#Tarihi Eser#Roma Dönemi
Eskişehir’de tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu

Eskişehir’de bir vatandaş, birinci derece sit alanında bulunan tarlasını sürdüğü esnada Roma dönemine ait üzerinde çeşitli figürler olan taş eser buldu.

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Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi Kaymaz Mahallesi Holuz Mevkii’nde bulunan Kaymaz Höyük birinci derece sit alanı içerisindeki bir tarlada, arazi sahibi tarafından üzerinde çeşitli figürler olan taş eser bulunduğu bilgisi alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen mevkide yapılan araştırmada, şahsın tarlasında Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür bulunan bir adet taş eser ele geçirildi.

Eskişehir’de tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan tarla sahibi hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” ve “Arkeolojik Sit Alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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#Eskişehir#Tarihi Eser#Roma Dönemi

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