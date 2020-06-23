Eskişehir'de tarladaki 1 milyon 200 bin marulu dolu vurdu

Eskişehir’de 2 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış ve dolu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çiftçilerin tarlalarında ise büyük zarara neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren dolunun ardından İnönü ve Seyitgazi ilçelerinin yanı sıra Tepebaşı'na bağlı Cumhuriyet, Batıkent ve Söğütönü mahallelerindeki tarlada ürün kalmadı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tarlasına ektiği marulların dolu sonrası tamamen çöp olduğunu anlatan çiftçi Mustafa Ekşi, “Bizim bölgede dün şiddetli yağmurun ardından yaklaşık 20 dakika dolu yağışı oldu. Şu an tarlamdaki 1 milyon 200 bin adet marulum telef oldu, hepsi gitti. Devletin yardımını bekliyoruz. Yaşım 55, ilk defa bu kadar etkili dolu yağdı. Daha önce çok dolu yağdı ama bu kadar büyük yağış olmamıştı. Kesip, paraya çeviriyorduk ürünlerimizi ama bu sefer tamamen gördüğünüz gibi çöp oldu” diye konuştu.

Çiftçi Osman Gümüş ise doludan ilk kez bu kadar çok zarar gördüklerini belirterek, “Dün yarım saate kadar dolu yağdı. Tarlada hiçbir şey kalmadı, ortalama 250 bin biber, 50 bin kadar da domates vardı. Tarladaki tüm ürünlerimiz gitti. Ben 53 yaşındayım, yarım saat dolu yağdığını hiç görmedim. Daha önce de yağış olurdu, birkaç yaprağını delerdi ama şimdi tamamen ürünlerimizi götürdü. Biz 6 kardeşiz, 200 dönüme yakın arazi işliyoruz. Bu bölgede doludan sezon bitmiştir, hiçbir ürün kalmadı” dedi.

AK PARTİ'Lİ LORTOĞLU: ÇİFTİMİZ İÇİN TÜM YARDIMLARI SEFERBER EDECEĞİZ

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Lortoğlu, oluşturdukları heyetle tarlalarda incelemelerde bulundu. Zarar tespit çalışmalarının başladığını anlatan Lortoğlu, “Şu anda toprakların en verimli olduğu alanlardayız ama maalesef beklenmeyen bir hava durumu gelişti. Dolu afeti oldu. Çiftçimizden hemen anlık bilgi sahibi olduk. Dün yağış durdu ancak bugün de devam etti. Çiftçilerimiz mağdur, ortada çok ciddi bir emek var. Burası örnek; 22 dekarlık domates uygulama tarlası ama göründüğü gibi hiç domates kalmamış, tamamen zayi olmuş durumda. Çok güçlü bir devletimiz var, milletinin yanında. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizle beraber zarar tespit çalışmaları da yapıyoruz. Çiftçilerimiz gerekli müracaatlarını da yapıyorlar. Başvuruların ardından bakanlığımıza iletilecek. İlgili komisyonlar, kurullar değerlendirmeye alacak. Çiftimize elimizden gelen imkanlarımız dahilindeki tüm yardımları seferber edeceğiz. Çiftçimiz bunu üretemezse biz bunu yiyemeyiz. Bu sorun şu anda sadece tarla sahibinin görünse de aslında hepimizin sorunu. Kaliteli ekonomik fiyata ürün yemek istiyorsak. Hep beraber bu sorunu çözmek için çiftçilerimize destek olacağız” diye konuştu.

Sadece Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 12 bin dekarlık alanda sebze üretiminin olduğunu belirten Lortoğlu, “Bu bahsettiğimiz sadece sebze üretimiyle ilgili, bunun 8 bin dekarlık alanı ekilmiş durumda. Ama şimdi sahada gezdikten sonra yüzde 90 oranında etkilenmiş durumda. Sorun sadece sebze de değil, hububat olarak buğday ve arpada da ciddi sorunlar var. Başaklar tamamen bitmiş durumda, biçer sokmaya dahi gerek kalmamış ancak sapı belki işe yarar. Çok üzgünüz, zarar çok büyük. Allah beterinden saklasın, hep beraber çiftçimizin sorunlarını çözeceğiz” dedi.

METREKAREYE 30 KİLODAN FAZLA YAĞIŞ

Öte yandan meteoroloji verilerine göre, kentte 2 gündür kentte etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 24 saatte metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili olurken, özellikle tarım alanlarının bulunduğu bölgelerde dolu yağdı. Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü kentte bugün de aralıklarla sağanak bekleniyor.