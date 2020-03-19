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ESKİŞEHİR (AA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen E.G. ile Y.M.Ö'nün bulunduğu otomobili, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Sarayören Mahallesi yakınında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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