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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de tam kapanmada kameralar devrede! Tespit edilip ceza kesiliyor

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Eskişehir'de tam kapanmada kameralar devrede! Tespit edilip ceza kesiliyor

Eskişehir'de 17 günlük tam kapanma sürecinde mobese kameraları devreye girdi. Kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilenlere idari para cezası uygulanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan olan 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde, Eskişehir'de polis ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak, araçları ve kişileri tek tek kontrol ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri ise 24 saat esasıyla sokak kameralarından kısıtlamayı ana cadde ve sokakların yanı sıra park ile bahçelerdeki yaklaşık 500 mobese kamerasıyla kontrol ediyor. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktığı tespit edilenlere de polis ekiplerince idari para cezası uygulanıyor.

Eskişehirde tam kapanmada kameralar devrede Tespit edilip ceza kesiliyor



'TÜM NOKTALAR KONTROLÜMÜZ ALTINDA'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, 500 kamera ile şehrin tüm noktalarının kontrolleri altında olduğunu söyledi. İnsanların genel ihtiyaçları dışında kısıtlamayı ihlal ettiklerinde kameralardan tespit yaptıklarını anlatan Aydemir, “Şu an tüm kameralarımızla, yaya ve motorize görevlilerimizle bu kapanma süreci içerisinde takibini yapmaktayız. Genel olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları hariç sokaklara çıkmadığını ve evlerinde kaldığını gözlemlemekteyiz. Münferit bazı durumlar oluyor ve görevli arkadaşlar uyarıyorlar. Uyarma haricinde şu ana kadar çok ciddi boyutlarda yasak dışı yaptırımlar uyguladığımız olmadı. 500 civarı kamera ile sokakları izlemekteyiz. Biz buna 'kör nokta' ismini veriyoruz. Kör nokta diyebileceğimiz, vatandaşın yoğun olarak bulunup da izlemediğimiz noktamız yok. Eskişehir'de tüm noktalar yüksek seviyede bizim kontrolümüz altına alınmış durumda. Olaylara anında müdahale edilmekte, herhangi bir olaya karşı önüne geçilmektedir” dedi.

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YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı risk haritasında Eskişehir 100 bin kişide 535,87 oranla ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer alıyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da kentin tamamı ‘çok yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle gösteriliyor.

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