Eskişehir'de sürücünün serbest kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Cemal ve Selda Uzgöz’ün 3 çocuğundan uçak bakım teknisyeni Hasan Uzgöz, geçen yıl 20 Kasım günü gezmek için 54 AGM 570 plakalı motosikletiyle Eskişehir-Kütahya kara yolu Orhangazi Mahallesi’ne gitti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Raci K., otomobiliyle yasak olmasına karşın dönüş yapmak için şerit değiştirip sola yanaşmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Uzgöz yönetimindeki motosiklet, otomobile yandan çarptı. Kazada, yaklaşık 100 metre sürüklenen Uzgöz, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen polis memuru Raci K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda polis memuru Raci K., trafiğin akışı ve dönüş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1’inci derece asli kusurlu bulundu.

Haberin Devamı

Selda Uzgöz, oğlunun acısını yaşadıklarını belirterek “20 Kasım’da Ömür mevkisinde bir polis memurunun trafik kurallarına uymaması nedeniyle 27 yaşındaki oğlum hayatını kaybetti. Benim yavrum gitti. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Biz hayatımıza devam edemiyoruz. Çok zor durumdayız. Hayatımız alt üst oldu. Lütfen adalet yerini bulsun, yetkililer yapması gerekeni yapsın. O insan tutuklanmadı bile, benim oğlum öldü gitti. Lütfen cezasını alsın. Benim de içim birazcık rahatlasın. Yavrum da yerinde rahat uyusun. Resimleri kaldı, odası kaldı benim oğlumun. Eşyaları kaldı, her şeyi ortada kaldı, bırakıp gitti oğlum. Ben oğluma düğün yapacaktım. Konvoyla cenazesini götürdüm” dedi.

Cemal- Selda Uzgöz çifti, kazanın mevki olarak jandarma bölgesi olmasına rağmen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde eksik soruşturma yürütüldüğünü öne sürerek, dosyasının avukatları aracılığıyla yaptıkları itiraz sonucu Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na devredildiğini söyledi. (DHA)