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Eskişehir'de şüpheli ölüm: Öğretmenevi müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

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#Eskişehir#Öğretmenevi Müdürü#Alper Uysal
Eskişehirde şüpheli ölüm: Öğretmenevi müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:07

Eskişehir'de oturan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal (44), evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri Uysal'ı hareketsiz yatarken bulurken, olay şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta oturan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti.

Eskişehirde şüpheli ölüm: Öğretmenevi müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Eve giremeyen arkadaşları, polise başvurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, girdiklerinde evde Uysal'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehirde şüpheli ölüm: Öğretmenevi müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Savcılık ve polisin incelemesinde, Alper Uysal'ın ölümü şüpheli olarak görüldü. Alper Uysal'ın cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Uysal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Eskişehirde şüpheli ölüm: Öğretmenevi müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

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#Eskişehir#Öğretmenevi Müdürü#Alper Uysal

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