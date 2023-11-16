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Eskişehir'de, sosyal medyadan hakaret şüphelisine gözaltı

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#ESKİŞEHİR#Gazze#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 13:45

Eskişehir’de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail’in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilen Yunus Esad K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli Yunus Esad K.’nın 5 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.

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Eskişehir’de Yunus Esad K., ‘Balamir Atabey’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaştığı video ve yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere hareket etti. Yapılan incelemede İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen mesajlar yazdığı belirlenen Yunus Esad K. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Yunus Esad K.’yı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Yunus Esad K., işlemlerinin ardından ‘halkı din ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yunus Esad K.’nın ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek sosyal medya hesabının çalındığını ve kendisinin yazmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

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Öte yandan şüpheli Yunus Esad K.’nın aralarında tehdit, şantaj ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile kişisel verilerin hukuksuz ele geçirilmesi suçlarından 5 ayrı sabıkası olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Gazze#Filistin

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