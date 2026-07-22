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Eskişehir'de sosyal medyada silah paylaşan 2 zanlı yakalandı

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#Eskişehir#Sosyal Medya#Silah
Eskişehirde sosyal medyada silah paylaşan 2 zanlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 13:49

Eskişehir’de sosyal medyadan ellerinde silahla fotoğraf paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

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Kent merkezinde oturan Y.S. ve G.S., ellerinde silahla fotoğraf çekilerek sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümü ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 mermi, 22 kurusıkı mermisi, av tüfeği şarjörü ile kelepçe ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Eskişehir#Sosyal Medya#Silah

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