MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de sokaklar doldu, denetimler artırıldı
GeriGündem Eskişehir'de sokaklar doldu, denetimler artırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de sokaklar doldu, denetimler artırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

ESKİŞEHİR'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün cadde ve sokaklar dolup, taştı. Polis ekipleri, denetimlerini artırarak vatandaşları uyardı.

Eskişehirde sokaklar doldu, denetimler artırıldı
Eskişehirliler haftanın ilk günü, cadde ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Trafiğe kapalı olan İsmet İnönü ile İki Eylül Caddeleri'ndeki banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Eskişehirde sokaklar doldu, denetimler artırıldı
Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu gözlenen kentte, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına karşı uyardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi