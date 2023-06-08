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Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada! İnceleme başlatıldı

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#Eskişehir#Odunpazarı#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 16:06

Eskişehir’de bir erkeğin, elindeki poşeti almaya çalıştığı kadını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası polis, inceleme başlattı.

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Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak’ta bir erkek, tartıştığı kadını iş yerinin camına sıkıştırdı ve elindeki poşeti almaya çalıştı. Erkek, kendisine direnen kadını darbetti, ardından da poşeti alarak bölgeden uzaklaştı.

Eskişehirde sokak ortasında kadına şiddet kamerada İnceleme başlatıldı

Olayın şokunu yaşayan kadın da bir süre gözyaşı döktükten sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada birbirlerini tanıdıkları sanılan erkek ve kadına ulaşamadı.

Eskişehirde sokak ortasında kadına şiddet kamerada İnceleme başlatıldı

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile ve Kadın Şiddet Büro Amirliği, herhangi bir şikayet olmayan kadına şiddet olayıyla ilgili inceleme başlattı. Polis, kadın ve erkeğin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehirde sokak ortasında kadına şiddet kamerada İnceleme başlatıldı

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#Eskişehir#Odunpazarı#Kadına Şiddet

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