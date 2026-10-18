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Eskişehir'de sokak ortasında cinayet: "Hak etti, vurdum" diyen katil zanlısı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Muratcan Altun#Abdulkadir Çelik#Eskişehir Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 08:11

Odunpazarı ilçesinde Abdülkadir Çelik, aralarında tartışma çıkan Muratcan Altun'u pompalı tüfekle kovalayıp göğsünden vurdu. Ambulansta hayatını kaybeden Altun'un ölümüne neden olan Çelik evinde yakalanırken, o dehşet anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

Eskişehirde sokak ortasında cinayet: Hak etti, vurdum diyen katil zanlısı yakalandı

Çelik'in ateş ettiği Altun, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çelik ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Eskişehirde sokak ortasında cinayet: Hak etti, vurdum diyen katil zanlısı yakalandı

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EVİNDE YAKALANDI: HAK ETTİ, VURDUM

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik’in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Çelik, polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı. Çelik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti” dedi. Çelik’in gösterdiği 3 farklı noktada yapılan aramalarda tüfek bulunmadı. Silah, şüphelinin evinde ele geçirildi.

Eskişehirde sokak ortasında cinayet: Hak etti, vurdum diyen katil zanlısı yakalandı

SALDIRI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Abdülkadir Çelik’in Altun’u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar, çevrede sesleri duyan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Abdülkadir Çelik’in Muratcan Altun’u pompalı tüfekle kovaladığı ve Altun’un vurulduktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

Eskişehirde sokak ortasında cinayet: Hak etti, vurdum diyen katil zanlısı yakalandı

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Muratcan Altun’un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Abdülkadir Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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#Muratcan Altun#Abdulkadir Çelik#Eskişehir Cinayeti

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