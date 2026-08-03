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Eskişehir'de sıra dışı yürüyüş: İguanayla kent turu attı

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#Eskişehir#İguana#Hayvan
Eskişehirde sıra dışı yürüyüş: İguanayla kent turu attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:01

Eskişehir'de yaşayan Yasin Yılmaz, evcil iguanasıyla birlikte şehir merkezinde yaptığı yürüyüşle çevredekilerin ilgi odağı oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiren Yılmaz, yaşadığı anları paylaştı.

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OMZUNDA İGUANAYLA SOKAKLARDA YÜRÜDÜ

Yasin Yılmaz, evcil iguanasını kucağına ve omzuna alarak Eskişehir'in sokaklarında dolaştı. Vatandaşlar, karşılarında koca bir iguanayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle çocukların ilgisini çeken iguanayı daha yakından görebilmek için çocuklar iguananın etrafında toplandı.

Eskişehirde sıra dışı yürüyüş: İguanayla kent turu attı

Oldukça sakin ve uysal tavırlarıyla dikkat çeken iguanayı çocuklara sevdiren Yılmaz, bu anları da kayda geçirdi. Çocukların hayvana gösterdiği ilgi ve yaşadığı heyecan cep telefonu kameralarına net bir şekilde yansıdı. Yürüyüşün ardından Yılmaz, gezi sırasında karşılaştığı tepkileri ve yaşadığı enteresan deneyimi aktardı.

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#Eskişehir#İguana#Hayvan

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