Eskişehir'de ’sınav jokeri’ 8 şüpheli yakalandı

ADAYLARA BENZEMEK İÇİN MAKYAJ YAPMIŞLAR



Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada cep telefonlarının yanı sıra, yerine sınava girecekleri kişilere ait kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı, ehliyetler, joker adayların, gerçek adaylara ait sınav giriş belgeleri ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, joker olarak tanıtılan sahte adayların gerçek adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal gibi aksesuarlar kullandıkları, yüzlerini, pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak, kamufle ettikleri ortaya çıktı.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.