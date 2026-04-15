×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 01:10

Eskişehir’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi sırtından vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu 41 yaşındaki C.İ., sırt kısmına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı C.İ., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, olayda kullanılan araç ve içerisindeki şüpheliler Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
