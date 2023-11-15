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Eskişehir'de silahlı dehşete 38.5 yıl ceza... Şaşırtan savunma: O kadar cani değilim

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#ESKİŞEHİR#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 17:14

Eskişehir'de, restorana pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Ahmet Alkışlar, 38,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alkışlar, son ifadesinde, "İş yerinde kadını ve çocuğunu görmedim. Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim" dedi.

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Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, mart ayında, işletmecisinin babasının vefatı nedeniyle kapalı olan restorana gelen Ahmet Alkışlar, elindeki pompalı tüfekle Safiye E., Müslüm B. ve kızları Yeşim B. içerideyken ateş etti.

Kapalı olan iş yerinin camlarını kırıp içeri giren Alkışlar'ın elindeki pompalı tüfeği tutukluluk yaptı. İş yerindeki Müslüm B. tarafından etkisiz hale getirilen Ahmet Alkışlar, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadesinde olayın 'küfürleşme' meselesi nedeniyle gerçekleştiğini öne süren şüpheli Alkışlar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında 'Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtığı tutuklu sanık Ahmet Alkışlar, karar duruşmasına çıktı.

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Eskişehirde silahlı dehşete 38.5 yıl ceza... Şaşırtan savunma: O kadar cani değilim

'O KADAR CANİ DEĞİLİM'

Karar önce son ifadesini verip, beraat talebinde bulunan Ahmet Alkışlar, "Çok ağır tahrik altındaydım. Ben orada Safiye ve kızı Yeşim'i kesinlikle görmedim. Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim" dedi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Alkışlar'a 'Kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 38 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Öte yandan sanık Ahmet Alkışlar'ın iş yerindeki pompalı tüfekle saldırısı, güvenlik kamerasına yansımıştı. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Polis#Kavga

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