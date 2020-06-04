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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Eskişehir'de sevgilisini öldüren kadın adliyede

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Eskişehir'de sevgilisini öldüren kadın adliyede
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Eskişehir'de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özlem Ç. (32), adliyeye sevk edildi. Özlem Ç., adliyeye sevk edilişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Neden öldürdün?" sorusuna, “Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada” diye karşılık verdi.

İzmir’de yaşayan Özlem Ç., dün Eskişehir’e gelerek sevgilisi Emrah Sanat (32) ile buluştu. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir aparta giden çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı, Emrah Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat, kanlar içinde yere yığılırken, Özlem Ç. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Emrah Sanat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Özlem Ç. ise Huzur Mahallesi'nde yaşayan akrabasının evinde gözaltına alındı.

‘NAMUSUMLA OYNADI, ÖLDÜRDÜM’

Özlem Ç., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada” diye cevap verdi. 

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