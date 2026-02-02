×
Eskişehir’de şeker fabrikasında cüruf patlamasında 6 işçi yaralandı

Eskişehir’de şeker fabrikasında cüruf patlamasında 6 işçi yaralandı
Eskişehir’deki şeker fabrikasında cüruf patlaması sonucu 6 işçi yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın makine bölümünde döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metal üzerinde patlama meydana geldi. Bölümde çalışan işçilerden H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerden 5’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1’inin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CÜRUF PATLAMASI

Şeker fabrikasının makine bölümünde erimiş metalin üzerinde biriken cürufun (oksitler ve yabancı maddeler) ani bir ısı, su teması ya da gaz sıkışması nedeniyle şiddetle sıçrayıp patlamasıdır.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

