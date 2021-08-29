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DHA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de şaşırtan kaza

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Eskişehir'de şaşırtan kaza

Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa dalarak tramvaya çarptı. Durakta yolcu bulunmazken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan Uğur, kullandığı 26 AN 482 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Otomobil, tramvay durağına girdi. Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehirde şaşırtan kaza

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