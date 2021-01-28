Eskişehir’de sahte içki yapımında kullanılan 720 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerden toplanan etil alkolün sahte içki yapımında kullanılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli H.G.’nin (50) kullandığı hafif ticari araç takibe alındı. Eskişehir girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 litrelik 144 bidona doldurulmuş 720 litre 'tıbbi etil alkol' bulundu. Sürücü H.G., gözaltına alındı.



‘MERDİVEN ALTI ÜRETİM SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR’



Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; ele geçirilen 720 litre tıbbi etil alkol ile yaklaşık 1,5 ton sahte içki üretilebildiği bildirildi. 'Tıbbi etil alkolün' sahte içki yapımının yanı sıra çok çeşitli alanlarda kullanıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve ‘içki’ adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarında kullanılan ‘tıbbi alkol’ olduğu görülmüştür. Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte ya da kaçak alkol tüketimi bazı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine, kimi vatandaşlarımızda da görme kaybı ile diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Merdiven altı üretim, insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanç ile vergi kaybına sebebiyet vermektedir. Yapılan operasyonlarla haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. 'Tıbbi etil alkolün', sağlık kuruluşu ile medikal firmaları dışında satışı yasak” denildi.