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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de sağlık müdürü Uğur Bilge ve başhekim Yaşar Bildirici, koronavirüse yakalandı

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Eskişehir’de sağlık müdürü Uğur Bilge ve başhekim Yaşar Bildirici, koronavirüse yakalandı
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Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici’nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.

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