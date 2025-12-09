×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de rüşvet operasyonunda 32 şüpheliden 8'ine tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Rüşvet Operasyonu#Tutuklama
Eskişehirde rüşvet operasyonunda 32 şüpheliden 8ine tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 18:15

ESKİŞEHİR'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında doktor, hastane çalışanı ve hükümlülerinde olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarına ilişkin soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılık talimatıyla düzenlediği operasyonda; aralarında kamu hastanesinde görevli 10 doktor, 3 hastane çalışanı, 14'ü cezaevinde hükümlü olmak üzere toplam 32 şüpheli, gözaltına alındı.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltındaki 32 şüpheliden 1'nin teslim olduğu belirtilirken, firari 1 kişi aranıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2'si doktor 1'i hastane çalışanı, 4'ü hükümlü 8 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest kaldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Rüşvet Operasyonu#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!