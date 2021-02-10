MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
GeriGündem Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin otomobilini, Seyitgazi- Kırka yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 21 santimetre uzunluğunda heykel ele geçirildi. Otomobildeki E.U. ve G.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, heykel Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle