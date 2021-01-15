MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
GeriGündem Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Uzunburun Mahallesi'nde çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. 

Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, gazetecilere, yaklaşık 10 gündür balık telefinin sürdüğünü belirterek "Porsuk Çayı'nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri numune alıp araştırdılar. Balıklar genellikle sudaki oksijen azlığından telef oluyor. Oksijen oranı yine düşmüş." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zafer Alkan da son zamanlarda balıkların telef olmasında kaygılandıklarını dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle