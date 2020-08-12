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Hakn TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 22:18,Son Güncelleme:

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren kişi boğuldu

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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren kişi boğuldu
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ESKİŞEHİR'de, serinlemek için Porsuk Çayı'na giren Mehmet İ. (51), boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için suya giren Mehmet İ., bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Suda yapılan aramada Mehmet İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mehmet İ.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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