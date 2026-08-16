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Eskişehir'de polisten kaçıp hakaret eden alkollü sürücüye 552 bin lira ceza: Savunması "kolonya" oldu

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#Trafik Cezası#Alkol Kontrolü#Kolonya Savunması
Eskişehirde polisten kaçıp hakaret eden alkollü sürücüye 552 bin lira ceza: Savunması kolonya oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 17:34

Eskişehir’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kapalı otopark girişinde yakalanan 1,58 promil alkollü sürücü Dilek T.’ye (38) toplam 552 bin 719 TL ceza kesildi. Alkol testini geçemeyince "Ağzıma kolonya sürmüştüm" diyerek kendini savunan ve görevli polislere hakaret eden ehliyetsiz sürücünün ehliyetine el konulma süresi 2034 yılına uzatılırken, otomobili 60 gün trafikten menedildi.

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Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nin 'dur' ikazına uymayan Dilek T. (38) idaresindeki 26 DA 979 plakalı SUV araç, polis ekiplerince takibe alındı. Sürücü, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak üzerindeki kapalı bir otoparka girmek isterken yakalandı.

Eskişehirde polisten kaçıp hakaret eden alkollü sürücüye 552 bin lira ceza: Savunması kolonya oldu

"KOLONYA İÇMİŞTİM ONDAN OLABİLİR Mİ?"

Sürücü Dilek T. ve yanındaki kadın yolcu, aracı kendilerinin kullanmadığını iddia etti. Denetim esnasında yanında bulunan kolonyayı ağzına götüren Dilek T.'ye yanındaki arkadaşı "Kolonya içilir mi?" diyerek tepki gösterdi. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Ağzıma kolonya sürmüştüm, ondan çıkmış olabilir mi?" diyerek direksiyon başında olmadığını öne sürdü.

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Eskişehirde polisten kaçıp hakaret eden alkollü sürücüye 552 bin lira ceza: Savunması kolonya oldu

MUHABİRE VE POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

'Dur' ikazına uymaması ve alkollü araç kullanması nedeniyle otomobilinin otoparka çekileceğini öğrenen Dilek T., polis ekiplerine "Bunu yapamazsınız, böyle bir hakkınız yok" diyerek "Geri zekalı" ifadesini kullandı. Olayı görüntüleyen muhabirin "Polise neden geri zekalı dediniz?" sorusuna ise yanındaki arkadaşı "Sen sor diye" yanıtını verdi.

Eskişehirde polisten kaçıp hakaret eden alkollü sürücüye 552 bin lira ceza: Savunması kolonya oldu

EHLİYETİNE 2034 YILINA KADAR EL KONULDU

Yapılan incelemelerde Dilek T.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve mevcut durumda ehliyetsiz olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyet teslim tarihi 2034 yılına kadar uzatıldı. Sürücüye; 'dur' ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 552 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü ve yanındaki yolcu işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Trafik Cezası#Alkol Kontrolü#Kolonya Savunması

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