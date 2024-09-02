Eskişehir’de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

Haberin Devamı

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

VALİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Seyitgazi ilçemizin 102. Kurtuluş yıldönümünde görev alan 15 emniyet görevlimiz dönüş yolunda trafik kazası geçirmiştir. İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmelerde hayati tehlikelerinin bulunmaması tesellimiz olmuştur. Yaralı personelimize geçmiş olsun. Allah şifa versin.”