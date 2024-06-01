Eskişehir'de polisi görünce ters yöne dönüp kaçmaya çalıştı! Aracından uyuşturucu çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Bursa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu 1'inci kilometresindeki uygulama noktasına geldiğinde, sürücü polisin ikazlarına uymadı. Kullandığı otomobille ters yöne dönüp kaçan İran uyruklu Milad S., takip sırasında 2 polis aracına ve B.S. idaresindeki minibüse çarptı.
Durdurulan otomobilin sürücüsü Milad S. yakalanıp gözaltına alındı. Araçta 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadesi alınan Milad S., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.