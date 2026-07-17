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Eskişehir'de plastik fabrikasında yangın

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Plastik Fabrikası#Yangın
Eskişehirde plastik fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 10:08

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sekv edildi.

Eskişehirde plastik fabrikasında yangın

Alevlere 27 personel ve 9 itfaiye aracıyla müdahale edildi, yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada zarar meydana geldi. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

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#Eskişehir#Plastik Fabrikası#Yangın

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