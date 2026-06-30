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Eskişehir'de personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı! İdari soruşturma başlatıldı

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#Eskişehir#Sivrihisar#Hastane
Eskişehirde personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı İdari soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 15:42

Eskişehir’de Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde personeli darbeden hastane müdürü T.Y. açığa alındı, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Öte yandan aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda şakalaştığı kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.

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Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 3 ay önce; iddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı. Hastane koridorundaki tartışma sırasında T.Y., A.D.’yi darbetti. Tartışma, hastane bahçesine de taştı. Burada T.Y.’nin attığı tek yumrukla A.D. yere yığıldı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.

Eskişehirde personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı İdari soruşturma başlatıldı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA

Bu arada, aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda şakalaştığı kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

Eskişehirde personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı İdari soruşturma başlatıldı

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