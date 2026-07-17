×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Odunpazarı#Otomobil Kurşunlama
Eskişehirde park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 15:34

Odunpazarı ilçesinde park halindeki iki otomobile toplam 5 kurşun isabet etti. Sabah saatlerinde otoparka giden bir vatandaşın araçlardaki kurşun izlerini fark edip ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkıp otoparka giden Ahmet E., 26 TV 570 plakalı otomobilin iki camında ve tamponunda kurşun izleri olduğunu fark etti.

Eskişehirde park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti

Ahmet E. çevrede yaptığı kontrolde, kendi aracının yanında park halinde bulunan başka bir otomobilde de iki kurşun isabeti olduğunu gördü. Ahmet E.’nin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince otomobillerde inceleme yapılırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehirde park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti

Gözden KaçmasınMardinde seyir halindeki otomobil alev aldı Araç kullanılamaz hale geldiMardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı! Araç kullanılamaz hale geldiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Odunpazarı#Otomobil Kurşunlama

BAKMADAN GEÇME!