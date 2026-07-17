Eskişehir'de park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti

Odunpazarı ilçesinde park halindeki iki otomobile toplam 5 kurşun isabet etti. Sabah saatlerinde otoparka giden bir vatandaşın araçlardaki kurşun izlerini fark edip ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.
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Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkıp otoparka giden Ahmet E., 26 TV 570 plakalı otomobilin iki camında ve tamponunda kurşun izleri olduğunu fark etti.
Ahmet E. çevrede yaptığı kontrolde, kendi aracının yanında park halinde bulunan başka bir otomobilde de iki kurşun isabeti olduğunu gördü. Ahmet E.’nin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince otomobillerde inceleme yapılırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.