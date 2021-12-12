Eskişehir'de otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında

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Kaza, 7 Aralık'ta Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç’a, Ziraat Caddesi'nde otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekiler de kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Halaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan Rüveyda Çapa Halaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince Rüveyda Çapa Halaç’a çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğukan D. ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ü. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın, Mustafa Doğukan D. için yaptığı itirazı kabul edildi ve şüpheli yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.